Vali Aksoy; "Tedbir ve denetimlere rağmen vaka sayısı artıyor" - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, artan korona virüs vaka sayısına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları diğer yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, alınan tüm tedbirler ve yapılan denetimlere rağmen vaka sayılarının Aydın'da artış göstermesine dikkat çekti. Vali Aksoy; "Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler ve yapılan denetimlere rağmen pozitif vaka sayımızda artış görülmektedir. Normalleşme dönemine geçiş, konulan pandemi kurallarına hep birlikte titizlikle uymamız ile mümkün olacaktır. Birlikte başaracağız" dedi. - AYDIN