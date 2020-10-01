Vali Aksoy'un "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı - Son Dakika

Vali Aksoy'un "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 01 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy'un

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 01 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy mesajında, "Yaşlılarımız; geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Yaşlılık dönemi herkes tarafından saygı ve itibar görmenin arzu edildiği, minnet ve şükran duygularının en üst seviyede beklendiği hassas bir evredir. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak, ömrünün büyük bir kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş bu insanlara, şükran ifadesi olacaktır. Millet olarak ne mutlu bize ki, yaşlılarımızı yük olarak görmeyen, tam aksine onlara ihtimamla ve sevgiyle yaklaşmamızı sağlayan bir kültüre sahibiz. Tarihin her döneminde Milletimiz yaşlısına gereken ehemmiyeti vermiştir. Bu gerçek Milletimizin en önemli töresi, vazgeçilmez geleneğidir. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak görevi de bizlere düşmektedir. Unutmamalıyız ki, kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse, yaşlılarımız da bizim için o kadar önemlidir. Onların geniş ufukları, tecrübeyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, geçmişe ve bugüne olduğu kadar geleceğe de ışık tutan birer kaynaktır. Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. Ailelerinden ve çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkanlar ölçüsünde Devletimiz tarafından verilmektedir. Devletimiz, insanımızın değer yargıları arasında var olan yaşlıya sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımını, değişen toplum yapısı içinde ve bilimin ışığında profesyonelce hizmet alanlarına taşıyarak, yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmektedir. Devletimizin sağladığı imkanlar ve sunduğu hizmetlerin her geçen gün daha mükemmel hale getirilmesini sağlamak, öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Bu nedenle hayırsever vatandaşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın her zaman desteğine ihtiyacımız vardır. Bu duygularla bütün değerli büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Gününü kutluyor, kendilerine sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. - AYDIN

Vali Aksoy'un Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Hüseyin Aksoy, toplum, Aydın, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Aksoy'un 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi TBMM'nin özel oturumuna sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi Son Dakika! Erdoğan, TBMM'nin açılışında Ermenistan'a yüklendi: Bu haydutlara destek verenlere hesabı sorulacak Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı 3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Denizi olmayan Malatya'dan 11 ülkeye balık ihraç ediliyor
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak         
15:24
Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı         
14:47
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme         
13:55
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla duymaya başlayan Sara'nın ilk tepkisi göz kırpmak oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla duymaya başlayan Sara'nın ilk tepkisi göz kırpmak oldu         
13:16
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi         
11:05
İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor         
11:05
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 15:35:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Aksoy'un "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei