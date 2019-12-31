Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi - Son Dakika

Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi

6 saat önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla kentte görev yapan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerini ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla kentte görev yapan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerini ziyaret etti.

İlk ziyaretini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına yapan Aksoy, ardından Başiskele ilçesindeki Naciye Çakan 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanlarıyla görüştü.

Çalışanların yeni yılını kutlayan ve çalışmalarında başarılar dileyen Aksoy, 2020 yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni etti.

Son ziyaretini Kartepe ilçesindeki polis kontrol noktasına gerçekleştiren Aksoy'a, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da eşlik etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Aksoy, görev başında olan ekiplerin yalnızlıklarını paylaşmak amacıyla onları ziyaret ettiklerini belirtti.

Kocaeli genelinde 2 bin 300 polis, 872 jandarma personelinin halkın huzur ve güveni için görev başında olacağını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Ben bütün güvenlik güçlerimize vatandaşlarımızın huzur ve güvenlikleri için fedakarca çalışmalarını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Bu noktada görevleri başında yaşamlarını kaybetmiş bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Halkın huzur ve güvenleri için görevlerimize bundan sonra da aksatmadan devam edeceğiz. Ben başta İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımıza, onların emirlerinde çalışan bütün güvenlik personeline teşekkür ediyorum."

Vali Aksoy, polis kontrol noktası ziyaretinin ardından, kendisine eşlik eden gazetecilerin de yeni yılını kutlayarak, toplu fotoğraf çektirdi.

Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi

Hüseyin Aksoy, Jandarma, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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