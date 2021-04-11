Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı - Son Dakika

Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı

11.04.2021 10:30
Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı, System.String[]

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy vatandaşları, Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayında ev ziyaretleri yapmamaları konusunda uyardı.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma olduğunu belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "11 ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan bir Ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu ay, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Oruç ibadetimizi eda ettiğimiz bu ay, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği özel günlerdir. Ayrıca fakir, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizi, Aziz Şehitlerimizin emaneti kıymetli Şehit Ailelerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi ihmal etmemeye bu ay daha çok dikkat etmeliyiz. Bu müstesna günlerde etrafımızı saran hoşgörü ve barış mesajlarını çok iyi idrak etmeli ve bu güzellikleri hayatımızın her anına yayabilmeliyiz. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyorum" dedi.

Vatandaşları ev ziyaretleri konusunda uyaran Vali Aksoy, "Diğer yandan, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ilimiz ve ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu süreçte; vatandaşlarımız tarafından, alınan tedbirlere uyulması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi mücadelemize güç katmaktadır. Bu özel günlerde kişilerin kapalı ortamlarda geçirdikleri sürenin uzaması Covid-19 salgınının yayılmasını artırmaktadır. Bu nedenle ramazan ayı boyunca aile, komşu, ev ziyaretlerinde bulunulmaması gerekli olup bu hususa riayet edilmesi önem arz etmektedir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için tüm tedbirler alınmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı

Hüseyin Aksoy, Koronavirüs, Ramazan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı - Son Dakika


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