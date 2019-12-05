Son Dakika Haberleri: Vali Aktaş, 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü programına katıldı
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Vali Aktaş, 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü programına katıldı

6 saat önce

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gönüllük Federasyonu ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.

Vali Aktaş, 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü programına katıldı, System.String[]

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gönüllük Federasyonu ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.


Nissara AVM de düzenlenen programa katılan Vali İlhami Aktaş, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" Tematik stantlarında sergilenen ve farkındalık yapmak adına yapılan çalışmaların fotoğraf ve el işlerinin bulunduğu tanıtım stantlarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve gönüllü gençlere teşekkür ederek, katılımcıların 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü tebrik etti.


Programa, Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Saltık katılırken, Gönüllük Federasyonu ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği yetkilileri, dernek üyeleri ve gönüllü gençler hazır bulundu. - NEVŞEHİR

İlhami Aktaş, Nevşehir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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