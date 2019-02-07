Son Dakika Haberleri: Vali Aktaş Başkanlığında Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı

Vali Aktaş Başkanlığında Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 25. maddesine göre İlçe Kaymakamlarının katılımı ile toplantı düzenlendi.

Vali Aktaş Başkanlığında Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 25. maddesine göre İlçe Kaymakamlarının katılımı ile toplantı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Nevşehir'in yönetimi, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işlemleri ile ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Bilgi alışverişinin ardından toplantı sona erdi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

Ekonomi, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel
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