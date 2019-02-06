Vali Aktaş Başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
2 saat önce
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında basın mensuplarının katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Nevşehir
Valisi İlhami Aktaş
başkanlığında basın mensuplarının katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Nevşehir Valiliğinde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde basın mensuplarını bilgilendirme toplantısı yapıldı. Nevşehir Valiliği toplantı salonunda Vali İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Soley
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma
Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit
, Kapadokya
Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca
, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici'nin yanı sıra Nevşehir'de görev yapan basın mensupları katıldı.
Toplantıda, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçim takvimi çerçevesinde uyulması gereken usul ve esaslara yönelik hazırlanan bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:33 Kaynak: İHA
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