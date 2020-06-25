Vali Aktaş dolunun zarar verdiği bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bayramiç ve Biga ilçelerinde dolunun zarar verdiği alanları ziyaret etti.

Aktaş, Biga'ya bağlı Sığırcık ve Bozlar ile Bayramiç'in Yeşilköy ve Tongurlu köylerinde dolu sebebiyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Vali İlhami Aktaş, tarımsal üretimin mimarı olan çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Bu zararların telafisi noktasında üreticilerin yanlarında olduklarını belirten Aktaş, "Çiftçilerimizin zararının telafi edilmesi için devletimizin bize verdiği imkanlar ölçüsünde gerekli olan her türlü desteği göstereceğiz." dedi.

Aktaş'a ziyaretlerinde Biga Kaymakamı Mustafa Can, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.