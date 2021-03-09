Vali Aktaş Gelibolu Spor Kompleksi inşaatını inceledi - Son Dakika

Vali Aktaş Gelibolu Spor Kompleksi inşaatını inceledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu ilçesinde inşaatı devam eden Gelibolu Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu ilçesinde inşaatı devam eden Gelibolu Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya'nın da bulunduğu incelemelerde Vali İlhami Aktaş'a, içerisinde yüzme havuzu, spor salonu ve kapalı okçuluk tesisinin olacağı Gelibolu Spor Kompleksi inşaatı hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından bilgi verildi. Gelibolu ilçesine yakışır bir spor kompleksi olacağını ifade eden Vali İlhami Aktaş, Gelibolu Spor Kompleksinin yapımı için emeği geçenlere teşekkür ederek, Gelibolu ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE

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