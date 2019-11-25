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Vali Aktaş, Kadına şiddetle mücadele günü mesajı yayımladı

7 saat önce

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, Kadına şiddetle mücadele günü mesajı yayımladı, System.String[]

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanış Günü" nedeni ile yayımladığı mesajında:


Bugün Dünya'nın her yerinde dayanışma ve mücadele ruhuyla, toplumsal cinsiyet adaletsizliğine, aile içi ve toplumsal şiddete, ayrımcılığa karşı çıkılmakta; kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele çağrısı yapılmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Çünkü kadınlar, dünyanın her yerinde hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda saldırıya maruz kalmakta ve sömürüye uğramaktadır. Kadına yönelik şiddeti ancak bu konudaki farkındalığımızla ve tüm toplumda işbirliği ile sonlandırabiliriz. İnsanca, eşitlikçi ve şiddetin olmadığı güvenli bir dünya için şiddete hep birlikte son verelim! Kadına Yönelik Şiddetin son bulması temenni ediyorum." - NEVŞEHİR

İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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