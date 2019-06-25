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Vali Aktaş, Karapınar Belediye Başkanı Güneş'i ziyaret etti

2 saat önce

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş'i ziyaret etti.

Vali Aktaş, Karapınar Belediye Başkanı Güneş'i ziyaret etti, System.String[]
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş'i ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile birlikte Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Vali Aktaş ziyarette Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş'ten çalışmaları hakkında bilgiler alırken çalışmalarında başarılar diledi.

"Vali Aktaş vatandaşlar ile sohbet etti"

Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş'i ziyaret eden Vali Aktaş ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç daha sonra ise Karapınar'da kahvehaneyi ziyaret etti. Burada oturan vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Vali Aktaş, vatandaşların istek ve taleplerini dinlerken ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:32 Kaynak: İHA
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