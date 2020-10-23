Vali Aktaş, kestane balı hasat sağımına katıldı

Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek ballarının üretildiği Kazdağları'nda ilk kestane balı hasat sağımı, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Arıcı kıyafetleriyle korkusuzca kovanların arasına giren Vali Aktaş ve Kaymakam Gökdemir yılların arıcılarına taş çıkarttı.

Alpler'den sonra dünyanın ikinci oksijen deposu olan Kazdağları, endemik florası ve yoğun kestane ağaçları ile arıcıların en gözde mekanı olurken, bu yılın ilk kestane balı hasadı da arıcıların yüzünü güldürdü. 800'den fazla bitki florası bulunan bölgede 70 şifalı endemik bitkinin 32 si dünya da sadece Kazdağları'nda yetişirken, özellikle bölgede bulunan yabani kestane, meşe, Kazdağı otu, Allium Kurtzianum, Achillea millefolium, Sideritis Trojana Ehrend gibi sadece bölgede bulunan şifalı bitkiler nedeniyle salgı ballarının prolin değeri bin 500'ün üzerinde çıkıyor.

Arıcılara taş çıkarttı

Bu yılın ilk hasadı için genç çiftçi kredisiyle arıcılığa başlayan ve birçok ülkeye bal ihraç eden Derya Demircan'ın Kazdağları eteklerinde bulunan arılığına gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, ilk sağımı yerinde deneyimledi. Arıcı elbiselerini giyip, korkusuzca kovanların arasına giren Vali Aktaş ve Kaymakam Gökdemir, üretici Demircan'dan balın değerleri konusunda bilgiler aldı.

Bal ormanları kurulacak

Bölgenin gerek endemik flora gerekse oksijen yoğunluğu açısından arıcılar açısından büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan Vali İlhami Aktaş, bölgeye bal ormanları kurulması konusunda çalışma başlatıldığını söyledi. Birçok insanın yanına dahi yaklaşmaktan çekindiği arıların içine korkusuzca giren Vali Aktaş, "Bölgede bu işin gerçek anlamda hakkını veren değerli arıcılarımız var. Bölgemiz arıcılık açısından bulunmaz bir coğrafya. Arıcılarımız bölgeden Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri oldukça zengin ballarını alıyorlar" dedi.

"Yöresel teknikleri, bilimle harmanladık"

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken genç çiftçi kredisiyle arıcılığa soyunan ve dünyanın birçok ülkesine bal ve bal ürünleri pazarlayan üretici Derya Demircan, dededen kalma eski arıcılık tekniklerini bilim ve teknoloji ile harmanladıklarını söyledi. Ballarının prolin değerinin bu denli yüksek çıkmasının arkasında birçok neden olduğunu kaydeden arıcı Demircan, "Kazdağları'nın zengin florası ballarımızın yüksek prolin değeri için çok önemli bir etken. Ancak yerinde sağım teknikleri, kovanların konumlandırılması, kovan bakımları, arıyı şeker ya da kek yerine balla beslemek ve sınırlı hasat bu değerlerin olmazsa olmazları. Ballarımız bölgeden temin edilen 300 bal numunesi arasında prolin ve antioksidan değeri en yüksek bal çıktı. Bu sonuçların ardından ilk kez bir arıcı olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonunda gerçekleştirilen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne davet edildik. Amacımız bilimin ışığında balımızın takviye edici gıdalar kategorisinde ele alınması" diye konuştu. - ÇANAKKALE