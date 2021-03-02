Vali Aktaş; "Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmayalım" - Son Dakika

Vali Aktaş; "Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmayalım"
02.03.2021 16:31
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, korona virüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için kurallara titizlikle uyulması gerektiğine vurgu yaptı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, korona virüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için kurallara titizlikle uyulması gerektiğine vurgu yaptı.
Çanakkale'de risk kategorisine göre kademeli ve kontrollü normalleşmeye başlanıldığını ifade eden Vali İlhami Aktaş, "Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Vatandaşlarımız, özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıdır" dedi.
Pandeminin halen devam ettiğine de dikkat çeken Vali Aktaş, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalıyız. Korona virüsü alacağımız tedbirlerle hep birlikte yeneceğiz" diye konuştu. - ÇANAKKALE
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