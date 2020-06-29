Vali Aktaş, Küçükkuyu'daki tünel inşaatlarını inceledi - Son Dakika

Vali Aktaş, Küçükkuyu'daki tünel inşaatlarını inceledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale-Küçükkuyu arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında, yapımı devam eden çift tüp T1 tünelinde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale- Küçükkuyu arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında, yapımı devam eden çift tüp T1 tünelinde incelemelerde bulundu.

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İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü'nün de bulunduğu çift tüp T1 tünelinin içinde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Vali İlhami Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Ayvacık- Küçükkuyu tünellerinin yapımı tamamlandığında trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak. - ÇANAKKALE

Çanakkale Valisi, İlhami Aktaş, Çanakkale, Küçükkuyu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:52 Kaynak: İHA

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