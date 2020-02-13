Vali Aktaş, Özel İdare Genel Sekreteri Duru'yu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Aktaş, Özel İdare Genel Sekreteri Duru'yu ziyaret etti - Son Dakika

Vali Aktaş, Özel İdare Genel Sekreteri Duru'yu ziyaret etti

6 saat önce

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Aktaş, Özel İdare Genel Sekreteri Duru'yu ziyaret etti, System.String[]

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'yu makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet eden Vali Aktaş, Genel Sekreter Duru'ya yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve çalışmalarında da başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Duru ise, ziyaretleri nedeniyle Vali Aktaş'a teşekkürlerini ileterek, kurumun çalışmaları ve mevsim itibarıyla yapılan kış çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Vali Aktaş'ın ziyaretlerinde İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis Üyesi Turan Balak da eşlik etti. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
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