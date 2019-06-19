Vali Aktaş sel felaketi yaşayan köyleri ziyaret etti
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Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, dün akşam yağan aşırı yağıştan etkilenen Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü ve Derinkuyu İlçesine bağlı Güneyce Köyünde incelemelerde bulundu.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
Valisi İlhami Aktaş
, dün akşam yağan aşırı yağıştan etkilenen Ürgüp
ilçesine bağlı Mazı Köyü ve Derinkuyu
İlçesine bağlı Güneyce
Köyünde incelemelerde bulundu.
Vali İlhami Aktaş, 18 Haziran 2019 Salı günü Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü ve Derinkuyu İlçesine bağlı Güneyce Köyünde etkili olan aşırı yağışların taşkınlara neden olması üzerine selden etkilenen arazilerde ve yerleşim yerlerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgiler aldı. Vali Aktaş, "Aşırı yağışlardan zarar gören tüm köylerimizde; Kaymakamlıklarımız, Tarım Müdürlüklerimiz, İl Özel İdaremiz, Jandarma
ve AFAD
Ekiplerinin gerekli inceleme ve çalışmaları yapmaktadır" dedi. - NEVŞEHİR
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