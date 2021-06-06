Vali Aktaş Sınav Tedbirlerini Yerinde İnceledi - Son Dakika

Vali İlhami AKTAŞ, 06 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sınavına giren öğrencilerimizin sağlıklarını korumak amacıyla Cevatpaşa Ortaokulu, Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın da bulunduğu incelemelerde Vali İlhami AKTAŞ, Liselere Geçiş Sınavına giren çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için Okullarda alınan önlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali İlhami AKTAŞ, Cevatpaşa Ortaokulu, Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde LGS için görevli emniyet personelleri, idareci, öğretmen ve personeller ile bir süre sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

Yapılan incelemelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, çocuklarını Liselere Geçiş Sınavı için getiren veliler ile bir süre sohbet edip velilerin sınav heyecanını paylaştı.