ÇANKIRI'da Orman Genel Müdürlüğü 'nün kuruluşunun 180'inci yılı ve Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında, doğa yürüyüşü ve fidan dikimi gerçekleştirildi. Programa katılan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş , "Suyumuzu, aldığımız nefesi ağaçlardan sağlıyoruz. İnsan, her yıl bir ağaç dikerse dünya ormanlarla kaplanır" dedi.Orman Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 180. yılı ve Ormancılık Haftası nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kenbağ mevkiinde doğa yürüyüşü ve fidan dikimi düzenlendi. Yürüyüşe, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Vali Yardımcıları Abdullah Aslaner Mustafa Emre Kılıç, Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.Tabiat parkında başlayan yürüyüş, fidan dikim alanında sona erdi. Burada konuşan Vali Hamdi Bilge Aktaş, her fidanın bir insan olduğunu söyleyerek ormanların önemine dikkat çekti. Ağaçların da su kadar hayat olduğunu ifade eden Vali Aktaş, "Suyumuzu, aldığımız nefesi ağaçlardan sağlıyoruz. İnsan, her yıl bir ağaç dikerse dünya ormanlarla kaplanır. Bugün burada siz çocuklarla bir arada olmaktan mutluyum. Bu etkinliğin ilimize hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi.Aktaş'ın konuşmasının ardından öğrenciler ve protokol mensupları birlikte fidan dikti. Fidan dikiminden sonra Vali Aktaş ve beraberindekiler fidan yetiştirme sahasında incelemede bulundu.- Çankırı