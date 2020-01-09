Vali Aktaş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Aktaş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Aktaş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında; "Günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında basının önemi daha da artmıştır. Özellikle sosyal medyanın giderek yaygınlaşması etik değerler ile objektif olmanın da önemini ortaya koymaktadır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu gerçeklerle buluşturan, sahada ter döken sektör çalışanları, farklı görüşlerin seslendirilmesine de olanak sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir.


Bu duygu ve düşüncelerle; başta İlimiz gazetecileri olmak üzere tüm basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, aileleri ile birlikte, huzurlu ve başarılı günler diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Gazeteciler Günü, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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