Vali Aktaş'tan, Çanakkale sahillerine denizden inceleme - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Botu TCSG 23 ile denize açılarak Çanakkale sahil şeridinde incelemede bulundu.

Sahil şeridi incelemelerinde, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan'da yer aldı.

Vali İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Botu TCSG 23 ile Tekirdağ il sınırı ve Edirne il sınırı arasında bulunan Biga Yarımadası, 1915 Çanakkale Köprüsü, Anafartalar Koyu, Büyük Kemikli, Küçük Kemikli, Gelibolu Yarımadası, Anzak Koyu, Kilitbahir, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu, Teke Koyu, Ece Limanı, Kömür Limanı, Güneyli Sahili ve Saroz Körfez hattında bulunan sahilleri inceleyerek, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Ercan Oran'dan bilgi aldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışarak her geçen gün performansını artırdığını belirten Vali Aktaş, Sahil Güvenlik ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.