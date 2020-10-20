Vali Aktaş tarihi kaplıca alanını ziyaret etti - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki ilçesinde sondaj çalışmaları süren tarihi kaplıca alanını ziyaret etti.

Vali Aktaş, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Belediye başkanı Eyüp Yılmaz, il genel meclisi üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, özel idare müdür vekili Aydın Şafak Kılıçaslan ve köy muhtarı Hüseyin Öge ile birlikte Kocabaşlar köyü sınırları içerisinde bulunan tarihi kaplıcayı yerinde inceledi.

Kaymakam Çelikkaya, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle gerçekleştirilecek "Lapseki Geleceğine Koşuyor" projesi kapsamında düzenlenerek turizme kazandırılacak tarihi kaplıcanın ilçenin termal turizmde marka olma yolunda ilerlemesine katkı sağlayacağını söyledi.

Bu proje ile bölgenin dört mevsim sürdürülebilir turizm faaliyetlerine devam edeceğini belirten Fatih Çelikkaya, "Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacak proje bölgemizdeki doğal zenginlikleri ortaya çıkaracak. Proje kapsamında Kocabaşlar köyü Ilıca mevkisinde yer alan tarihi kaplıca alanına kaplıca ana binası, bungalov evler, havuzlar, piknik alanı ve otopark alanı yapılmasının planlanıyor." dedi.