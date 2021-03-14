Vali Aktaş 'Tıp Bayramı'nı kutladığı sağlık çalışanlarına karanfil verdi - Son Dakika

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği günden itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı da görev başında geçiriyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Vali Aktaş, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, karanfil dağıttı.Hastane ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Vali İlhami Aktaş, "Her koşulda insanımızın ve insanlığın sağlığı için büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Büyük bir özveri ve gayretle görev yapan sağlık ordumuzun fedakar mensuplarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, hayatını kaybeden sağlıkçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.