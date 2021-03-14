Vali Aktaş 'Tıp Bayramı'nı kutladığı sağlık çalışanlarına karanfil verdi - Son Dakika

Vali Aktaş 'Tıp Bayramı'nı kutladığı sağlık çalışanlarına karanfil verdi

14.03.2021 18:10
Vali Aktaş 'Tıp Bayramı'nı kutladığı sağlık çalışanlarına karanfil verdi, System.String[]

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği günden itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı da görev başında geçiriyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Vali Aktaş, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, karanfil dağıttı.Hastane ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Vali İlhami Aktaş, "Her koşulda insanımızın ve insanlığın sağlığı için büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Büyük bir özveri ve gayretle görev yapan sağlık ordumuzun fedakar mensuplarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, hayatını kaybeden sağlıkçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


Vali Aktaş 'Tıp Bayramı'nı kutladığı sağlık çalışanlarına karanfil verdi
Vali Aktaş 'Tıp Bayramı'nı kutladığı sağlık çalışanlarına karanfil verdi
Vali Aktaş 'Tıp Bayramı'nı kutladığı sağlık çalışanlarına karanfil verdi
Vali Aktaş 'Tıp Bayramı'nı kutladığı sağlık çalışanlarına karanfil verdi

Araştırma Hastanesi, İlhami Aktaş, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Aktaş 'Tıp Bayramı'nı kutladığı sağlık çalışanlarına karanfil verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi
Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı         
18:14
Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı         
17:56
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı         
16:38
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı         
13:10
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 18:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Aktaş 'Tıp Bayramı'nı kutladığı sağlık çalışanlarına karanfil verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei