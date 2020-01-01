Vali Aktaş uygulama noktasında halkın yeni yılını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Aktaş uygulama noktasında halkın yeni yılını kutladı - Son Dakika

Vali Aktaş uygulama noktasında halkın yeni yılını kutladı

6 saat önce

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve beraberinde bulunan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek ile beraber uygulama noktalarında vatandaşların yeni yılını kutladı.

Vali Aktaş uygulama noktasında halkın yeni yılını kutladı, System.String[]

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve beraberinde bulunan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek ile beraber uygulama noktalarında vatandaşların yeni yılını kutladı.


Yapılan uygulamalarda şehrin dörtbir yanında hem asayiş hemde trafik yönünden çeşitli tedbirler alındı. Şüpheli şahısları sorgulamak üzere şehrin çeşitli bölgelerinde çok sayıda ekip görev alırken trafik yönünden ise şehrin en yoğun olduğu bölgelerde ekipler uygulamalarını sabah saatlerine kadar sürdürecek.


Yapılan uygulamalarla ilgili açıklamada bulunan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Halkımızın hizmetinde, halkımızın daha sıkıntısız hayatını sürdürebilmesi açısından kazaların olmaması için insanlarımızın canının yanmaması için polis ve jandarma ekipleri sabaha kadar ortalık sakinleşene kadar uygulama yapıyoruz. Bizde bu uygulamaya nezaret ediyoruz. Uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığını bizde denetliyoruz. Arkadaşlarımız fedakarca halkımızı için çalışıyorlar. Uykularından feragat ediyorlar riske giriyorlar o yüzden ben bütün polis ve jandarma arkadaşlarımızı burada tebrik ediyorum. Bütün halkımızında bu vesile ile yeni yılını tebrik ediyorum. Mutlu bir yılı halkımıza ve milletimize Allah'tan diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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