Son Dakika Haberleri: Vali Ali Arslantaş ve Eşi Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Ettiler

Vali Ali Arslantaş ve Eşi Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Ettiler

2 saat önce

18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş ve beraberindeki il protokolü, Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinlediler.

Vali Ali Arslantaş ve Eşi Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Ettiler, System.String[]
18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş ve beraberindeki il protokolü, Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinlediler.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş'a, 3. Ordu Denetleme ve Değerlendirme Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Barut, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Vali Arslantaş ve Eşi ile beraberindeki il protokolü, tüm huzurevi sakinleri ile görüşerek, onlarla bir süre sohbet ettiler.

Vali Ali Arslantaş ziyaretinde yaptığı konuşmada; "Bugünün gençlerinin yarının yaşlıları olacağını unutmadan bizleri yetiştiren, bugünlere getiren büyüklerimiz için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak en önemli görevimizdir. Sonsuz sevgi ve sabırla bizleri yetiştiren tüm yaşlılarımızın "Yaşlılar Haftası'nı" en içten duygularımla kutluyorum." dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Erzincan, Hatice Çarpar, Yaşam
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