Vali Ali Çelik: "Aizanoi'de değişim başladı" - Son Dakika

Aizanoi Antik Kenti Turizm Destinasyonu Paydaş Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında yapıldı. Vali Ali Çelik, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve 5 bin yıllık tarihe sahip Aizanoi'de değişimin başladığını, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için tüm paydaşların sorumluluk alacağını söyledi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin çehresinin tarihi dokusuna uygun şekilde planlanıp turizme kazandırılması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Aizanoi Antik Kenti Turizm Destinasyonu Fizibilitesi Paydaş Toplantısı Vali Ali Çelik'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Dr. İsmail Benek'in yaptığı toplantının açış konuşmasını Vali Ali Çelik yaptı.

Aizanoi'de değişimin başladığını belirten Vali Ali Çelik, "Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP) onaylandı, güdümlü projemizin ilk aşaması geçti, fizibilite süreci ağustos ayında başlayacak. İyi bir mesafe katettik. Değişim başladı; ama bir anda her şeyin olması mümkün olmuyor, çalışmalar zamana yayılacak. İstikrar, süreklilik ve amaca giden kararlılık başarıyı getiriyor. Yapılan güzel işleri anlatan bir-iki kişiyle başlayacak bir hikayenin bütün Türkiye'ye hatta Türkiye sınırlarını aşarak tüm insanlığa ulaşacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Beklentimiz büyük"

Aizanoi Antik Kenti'nin bir an önce sunuma ve ziyaretçilerin deneyimine hazırlanması gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, "Fizibilite sürecinde hem zaman hem nitelik olarak beklentilerimiz çok yüksek. Aizanoi; Penkalas Çayı, antik tiyatro-stadyum kompleksi hızlı bir şekilde sunuma hazırlanmalı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için tüm paydaşlarımızın ellerinden gelen katkıyı sunacağına inanıyorum" dedi.

"Kültür turlarında güzergah olabiliriz"

Kütahya'nın master turizm planıyla kültür turlarında önemli bir adres olabileceğine dikkat çeken Vali Çelik, "Çok güzel kültürel ve tarihi mirasımız var. Aizanoi, bunun bir parçası. Murat Dağı'ndan Yoncalı'ya, Ilıca'dan Kütahya merkeze, Dumlupınar'dan Domaniç'e, Altıntaş'a kadar bütünsel bir bakış açısıyla çalıştığımızda Aizanoi'nin turların içinde olacağı mekana dönüşeceğine inancım var" ifadelerini kullandı.

Çevrim içi yapılan toplantıya; Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Çağlayan, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, Zafer Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Erce Şengül, Kütahya Müze Müdür Vekili Seher Duğan, STK temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı. - KÜTAHYA