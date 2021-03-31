Vali Ali Çelik, başarılı sporcu Oğuz Türker'i tebrik etti - Son Dakika

Vali Ali Çelik, başarılı sporcu Oğuz Türker'i tebrik etti

31.03.2021 11:09
Vali Ali Çelik, başarılı sporcu Oğuz Türker'i tebrik etti, System.String[]

Kütahya Valisi Ali Çelik, Virtüs Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede Türkiye rekoru kırarak Avrupa 3.'sü olan Kütahyalı sporcu Oğuz Türker'i kabul etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Virtüs Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede Türkiye rekoru kırarak Avrupa 3.'sü olan Kütahyalı sporcu Oğuz Türker'i kabul etti.

Ziyarette; İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret ile antrenör İdris Güleç de hazır bulundu.

Elde edilen dereceden büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Çelik, "Hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Oğuz'a inanıyoruz, başarabilir" dedi.

Oğuz Türker'i tebrik eden Vali Çelik, başarılarının daimi olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik, başarılı sporcu Oğuz Türker'i tebrik etti
Vali Ali Çelik, başarılı sporcu Oğuz Türker'i tebrik etti

İdris Güleç, Atletizm, Türkiye, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Ali Çelik, başarılı sporcu Oğuz Türker'i tebrik etti - Son Dakika Spor


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