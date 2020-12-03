Vali Ali Çelik: "Engellilerimiz istihdam ve üretime dahil edilmeli" - Son Dakika

Vali Ali Çelik: "Engellilerimiz istihdam ve üretime dahil edilmeli"

03.12.2020 19:48
Vali Ali Çelik:

Kütahya Valisi Ali Çelik, gördüğü kurslarla engellerini aşarak üretime başlayan Üretken Eller Kütahya Kadın Kooperatifi üyelerinden Filiz Servi'yi iş yerinde ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, gördüğü kurslarla engellerini aşarak üretime başlayan Üretken Eller Kütahya Kadın Kooperatifi üyelerinden Filiz Servi'yi iş yerinde ziyaret etti.

Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi'nin açtığı takı tasarımı kursunda öğrendikleriyle el becerilerini geliştiren ve kendi tasarımlarını Üretken Eller Kütahya Kadın Kooperatifi aracılığıyla satışa sunan Filiz Servi, Vali Ali Çelik'e tasarımları hakkında bilgiler verdi.

Vali Çelik'in ziyaretinden duyduğu mutluluğu paylaşan Servi, "Boncuk dizmeyle başladığım işte kendi tasarımlarımı üretmeye başladım. Bana böyle bir fırsat verildi, ben de daha iyi noktaya götürmeye çalışıyorum" dedi.

"Her zaman destekçinizim"

Filiz Servi'ye teşekkür ederek her zaman destekçisi olacağını ifade eden Vali Ali Çelik, "Azim ve çabanız bizler için bir ilham kaynağı. Sizin yetenek ve ilginiz bize büyük bir projenin kapısını açtı. Valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz, TTOAŞ ile Sakatlar Derneğimiz iş birliğinde 'Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor' projesini hayata geçiriyoruz. Projeyle 100 engelli vatandaşımıza temel ve butik kuyumculuk, 20 engelli vatandaşımıza takı tasarımı ve üretimi eğitimi vereceğiz. 20 engelli vatandaşımız geçici, 8 engelli vatandaşımız sürekli istihdam edilecek. Engelli vatandaşlarımızın istihdam ve üretime dahil edilmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Ali Çelik'e Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, Üretken Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Aylin Girgin Oğuz ile kooperatif üyeleri eşlik etti. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik: Engellilerimiz istihdam ve üretime dahil edilmeli
Vali Ali Çelik: Engellilerimiz istihdam ve üretime dahil edilmeli
Vali Ali Çelik: Engellilerimiz istihdam ve üretime dahil edilmeli
Vali Ali Çelik: Engellilerimiz istihdam ve üretime dahil edilmeli

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Ali Çelik: 'Engellilerimiz istihdam ve üretime dahil edilmeli' - Son Dakika


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