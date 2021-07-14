Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, kahraman gazileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, kahraman gazileri yalnız bırakmadı

Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, kahraman gazileri yalnız bırakmadı
Son Güncelleme: 14.07.2021 23:13

Kütahya Valisi Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gazileri evlerinde ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gazileri evlerinde ziyaret etti. Vali Ali Çelik, ilk ziyaretini Kütahya'nın merkez mahallelerinden Bahçelievler'de yaşayan Gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Akbulut ile ailesine gerçekleştirdi. Akbulut ailesiyle bir süre görüşen Vali Çelik, duyduğu minneti ifade ederek kahramanlıklarının unutulmayacağını söyledi. Gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Akbulut'un çocukları İbrahim Ayaz ve Ebrar ile yakından ilgilenen Vali Çelik, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Akbulut, ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek Vali Çelik'e teşekkür etti. 15 TEMMUZ GAZİSİ ALİ KARAYİĞİT'E ZİYARET Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit ile ailesini de ziyaret etti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu gece Şehitler Köprü'sünde başına şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralanan 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit ve ailesiyle bir süre görüşen Vali Çelik, şükranlarını sundu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatanına ve demokrasisine sahip çıkan kahramanların asla unutulmayacağını söyleyen Vali Çelik, "7'den 70'e canı pahasına vatanına sahip çıkan tüm vatandaşlarımızdan Rabbim razı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, kahraman gazileri yalnız bırakmadı - Son Dakika
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