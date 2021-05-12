Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesinde faaliyet gösteren Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) üyeleriyle bir araya geldi.
Porselen, seramik ve çini atölyelerinde incelemelerde bulunan Vali Çelik, EMKO Başkanı Neslihan Türe'den faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
Kadın girişimcilerin üretimin parçası olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Vali Çelik, "Siz emek harcayacak, çaba sarf edeceksiniz. Bizler de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Vali Ali Çelik: 'Kadın girişimcilerin üretimin parçası olmasından memnuniyet duyuyoruz' - Son Dakika Ekonomi