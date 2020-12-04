Vali Ali Çelik, Köy yollarını inceledi - Son Dakika

Vali Çelik'e Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç eşlik etti. - KÜTAHYA

1,3 milyon TL maliyetli, 7 kilometre uzunluğundaki silindirle sıkıştırılmış beton yolun vatandaşlara ulaşım konforu sağlayacağını belirten Vali Ali Çelik, yolun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kütahya 'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük Köyü ile Oysu Köyü bağlantı yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen yol çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

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