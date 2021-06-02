Vali Ali Çelik, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor.

İnceleme ziyaretlerini aralıksız sürdüren Vali Ali Çelik, Simav'a bağlı Kiçir, Kızılcık, Sarıkaya, Akpınar, Yağıllar, Beciler, Yeşilçam ile Güzelyurt köylerini ziyaret etti.

Köylerdeki çalışmaları yerinde inceleyerek ihtiyaçları tespit eden Vali Çelik, vatandaşların ilettiği taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

33 köyün muhtarıyla bir araya geldi

Köy ziyaretlerini Güzelyurt ile sonlandıran Vali Çelik, Simav'a bağlı 33 köyün muhtarıyla buluştu.

Devletle vatandaş arasında köprü görevi gören muhtarlarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ifade eden Vali Çelik, "Çalışmalarımızın en verimli şekilde vatandaşlarımızla buluşturulması için istişarelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Muhtarların köyleriyle ilgili sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Çelik, talepleri not aldı, ilgili kurum müdürlerini telefonla arayarak çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

Vali Ali Çelik'e Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, İbrahim Karataş, Ahmet Şimşek eşlik etti.