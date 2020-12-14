Vali Ali Çelik: "Kütahya'nın deprem ana planını hazırlamalıyız" - Son Dakika

Kütahya Valiliği koordinesinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde "Kütahya Deprem Çalıştayı" düzenlendi.

Kütahya'da olası bir depremin etkileri ve çözümleri, alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla Kütahya Deprem Çalıştayı'nda masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt'un yaptığı çalıştaya konuşmacı olarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden (MTA) Türkiye Diri Fay Haritaları Uzmanı Dr. Selim Özalp ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muzaffer Özburan davet edildi.

Çalıştayda; Kütahya'nın diri fayları ve depremselliği, Kütahya'nın yakın çevresi ile Tavşanlı, Simav, Gediz ve Emet'in depremselliği ele alınarak çözüm önerileri görüşüldü.

"Riskleri önceden belirlemeliyiz"

Bilim insanlarına ve katılımcılara teşekkür eden Vali Ali Çelik, DPÜ önderliğinde Kütahya'nın deprem ana planı çıkarılması için çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi. Afet öncesi alınacak önleyici tedbirlerin önemine dikkat çeken Vali Çelik, "Riskleri önceden belirleyip gerekli tedbirleri almalıyız ki olası bir deprem sonrası yaşanacak zararı en aza indirelim. Vatandaşlarımızın farkındalığını ve bilincini güçlendirmeliyiz. Bu tek bir kurumun sorumluluğunda üstesinden gelinebilecek bir alan değil. Hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız" dedi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştaya; Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediyesi Başkan Vekili Ömer Köse, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Vali Yardımcısı Aydın Börü, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan katıldı. - KÜTAHYA