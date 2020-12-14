Vali Ali Çelik: "Kütahya'nın deprem ana planını hazırlamalıyız" - Son Dakika

Vali Ali Çelik: "Kütahya'nın deprem ana planını hazırlamalıyız"

14.12.2020 10:37
Vali Ali Çelik:

Kütahya Valiliği koordinesinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde "Kütahya Deprem Çalıştayı" düzenlendi.

Kütahya Valiliği koordinesinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde "Kütahya Deprem Çalıştayı" düzenlendi.

Kütahya'da olası bir depremin etkileri ve çözümleri, alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla Kütahya Deprem Çalıştayı'nda masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt'un yaptığı çalıştaya konuşmacı olarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden (MTA) Türkiye Diri Fay Haritaları Uzmanı Dr. Selim Özalp ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muzaffer Özburan davet edildi.

Çalıştayda; Kütahya'nın diri fayları ve depremselliği, Kütahya'nın yakın çevresi ile Tavşanlı, Simav, Gediz ve Emet'in depremselliği ele alınarak çözüm önerileri görüşüldü.

"Riskleri önceden belirlemeliyiz"

Bilim insanlarına ve katılımcılara teşekkür eden Vali Ali Çelik, DPÜ önderliğinde Kütahya'nın deprem ana planı çıkarılması için çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi. Afet öncesi alınacak önleyici tedbirlerin önemine dikkat çeken Vali Çelik, "Riskleri önceden belirleyip gerekli tedbirleri almalıyız ki olası bir deprem sonrası yaşanacak zararı en aza indirelim. Vatandaşlarımızın farkındalığını ve bilincini güçlendirmeliyiz. Bu tek bir kurumun sorumluluğunda üstesinden gelinebilecek bir alan değil. Hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız" dedi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştaya; Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediyesi Başkan Vekili Ömer Köse, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Vali Yardımcısı Aydın Börü, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan katıldı. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik: Kütahya'nın deprem ana planını hazırlamalıyız
Vali Ali Çelik: Kütahya'nın deprem ana planını hazırlamalıyız
Vali Ali Çelik: Kütahya'nın deprem ana planını hazırlamalıyız

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Ali Çelik: 'Kütahya'nın deprem ana planını hazırlamalıyız' - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak
MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı         
10:42
Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
10:29
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi         
09:43
Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı         
09:21
Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor         
09:15
Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar         
09:02
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi         
08:22
ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası         
07:56
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu         
05:48
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 10:58:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Ali Çelik: "Kütahya'nın deprem ana planını hazırlamalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei