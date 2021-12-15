Vali Ali Çelik, muhtarların taleplerini dinledi - Son Dakika
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Vali Ali Çelik, muhtarların taleplerini dinledi

15.12.2021 00:16
Vali Ali Çelik, muhtarların taleplerini dinledi

Vali Ali Çelik, vatandaşların talep ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Ali Çelik, vatandaşların talep ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

20 köy ve mahalle muhtarını Valilik Toplantı Salonunda kabul eden Vali Çelik, sorunları, talepleri ve ihtiyaçları dinledi.

Sorunlara kurum müdürleriyle yerinde çözüm üreten Vali Ali Çelik, diğer taleplerin çözümü için de ilgili yetkilileri arayarak çözüme kavuşturulması talimatını verdi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Vali Ali Çelik, muhtarların taleplerini dinledi - Son Dakika


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