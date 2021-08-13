Vali Ali Çelik, Ortacı ve Yavu köylerini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Ali Çelik, Ortacı ve Yavu köylerini ziyaret etti

13.08.2021 23:25
Vali Ali Çelik, Ortacı ve Yavu köylerini ziyaret etti

Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Simav'ın Ortaca ve Yavu köylerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinlediler.

Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Simav'ın Ortaca ve Yavu köylerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinlediler.

Misafirperverliklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkür eden Vali Çelik, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri en verimli ve en hızlı şekilde sunma gayretindeyiz, hep birlikte çaba gösteriyoruz" dedi.

Ziyarette; Simav Kaymakam Vekili Hakan Alkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer de yer aldı.

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Ahmet Tan, Ali Çelik, AK Parti, Kütahya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Ali Çelik, Ortacı ve Yavu köylerini ziyaret etti - Son Dakika


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