Vali Ali Çelik, Şehit Babalarını Yalnız Bırakmadı - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Babalar Günü'nde şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Babalar Günü dolayısıyla Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın babası Beytullah Kahraman, Şehit Uzman Çavuş Hasan Yaşar'ın babası Mehmet Yaşar, Şehit Abdullah Tez'in babası Ahmet Tez, Şehit Jandarma Çavuş Cengiz Erkul'un babası Halil Erkul ile Şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel'in babası Yaşar Yel ile bir araya geldi.

Şehit babalarının Babalar Günü'nü tebrik eden Vali Çelik, "Bizler de sizin evladınızız. Her zaman yanınızda, 24 saat emrinizdeyiz" dedi.

Ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden şehit aileleri, anlamları ziyaretinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür ettiler.

Vali Çelik'e İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Fatma Uz ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş eşlik etti.