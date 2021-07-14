Vali Ali Çelik, Simav e-sınav merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Ali Çelik, Simav e-sınav merkezini ziyaret etti

Vali Ali Çelik, Simav e-sınav merkezini ziyaret etti
Son Güncelleme: 14.07.2021 23:12

Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu merkezinde yer alan e-sınav merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu merkezinde yer alan e-sınav merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

E-sınav merkezi hakkında bilgiler veren Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2020 yılında hizmete giren merkezin ilçelere de hizmet verdiğini belirterek bugüne dek 26 sınavda bin 31 öğrenciye hizmet verildiğini söyledi.

Ziyarette Vali Çelik'e Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in yanı sıra Simav Belediye Başkan Vekili Fatih Kalay ile ilçe protokolü eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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