Vali Ali Çelik, Simsan Kobi Sanayi Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav'da kurulacak SİMSAN Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) Sanayi Bölgesinin yapılacağı alanda SİMSAN Yapı Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Simav Ticaret ve Sanayi Odası Şeref Kazcıoğlu, SİMSAN KOBİ Sanayi Bölgesi hakkında Vali Ali Çelik'e bilgiler verdi. 1 ay sonra temel atma töreni yapılacağını paylaşan Kazcıoğlu, bölgenin faaliyete geçmesiyle birlikte bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çelik, "KOBİ Sanayi Bölgesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın hakim olduğu Simav'ımızın gelişimine ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Vali Ali Çelik'e Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, İbrahim Karataş, Ahmet Şimşek eşlik etti.