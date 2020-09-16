Vali Ali Çelik: "Tavşanlı-Emet yolunun 2021'de bitirilmesi hedefleniyor" - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı- Emet Devlet yolunun 16 Şubat 2021'de bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Tavşanlı-Emet Devlet Yolu, Tavşanlı-Emet- Simav Devlet Yolu, Emet-Simav Devlet Yolu ile Bigadiç-Simav-Abide Yolu Demirci ayrımında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel'den son durum hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik, yol standardının yükseltilmesiyle birlikte trafik güvenliğinin artırılacağını, zaman ve yakıtta tasarruf sağlanacağını söyledi.

Tavşanlı-Emet Devlet yolunun 25,2 kilometrelik kesim standardıyla konforu yüksek bir yol olacağını dile getiren Vali Çelik, "Tavşanlı ilçe merkezini Emet'e bağlayan aynı zamanda Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Simav devlet yolunun yüzde 36'lık kesimini oluşturan ve birçok köy yolunun birbirine bağlandığı yolda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte seyahat süresi kısalacak, can ve mal güvenliği sağlanacak, emisyon salınımı azaltılarak çevreye olumlu katkı sağlanıp ülke ekonomisine de katkıda bulunulacaktır" diye konuştu.

Yapım çalışmaları hızla sürdürülen Emet-Simav Devlet Yolu'nun 27 Temmuz 2021'de tamamlanmasının planlandığını kaydeden Vali Çelik, "Seyahat süresi 25 dakika kısalacaK. Yabani hayvan popülasyonunun çok olduğu bu yolda hizmet menfezleriyle trafik kazaları ve hayvan ölümleri de önlenecek" dedi.

Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve Bursa üzerinden gelen ticari ve turistik trafiğin Ege Bölgesi'nin kuzeyine ulaşmasını sağlayan karayolu ağındaki önemli arterlerden biri olan Bigadiç-Simav-Abide Yolu Demirci ayrımında çalışmaların 2022 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Vali Çelik, yolun tamamlanmasıyla birlikte konfor ve güvenliğin artacağını kaydetti. Murat Dağı Termal Kayak Merkezi yolunda da incelemelerde bulunan Vali Çelik, yapılması planlanan yol çalışması hakkında bilgiler aldı. İncelemelerde Ilıca kavşağında yaşanan kazaların önlenmesine yönelik ilave tedbirler de görüşüldü. - KÜTAHYA