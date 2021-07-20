Vali Ali Çelik'ten huzurevine bayram ziyareti - Son Dakika

Vali Ali Çelik, Kurban Bayramı'nın ilk gününü huzurevi sakinleriyle karşıladı.

Vali Ali Çelik, Kurban Bayramı sebebiyle Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında huzurevi bahçesinde düzenlenen ziyarette huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşan Vali Çelik, istek ve arzularını dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden huzurevi sakinleri, bayramda kendilerini yalnız bırakmayan Vali Çelik'e teşekkür ettiler.

Vali Çelik'e Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Uğur Bilgen, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş eşlik etti.