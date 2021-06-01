Vali Ali Çelik'ten Tkk Kütahya Bölge Birliğine Ziyaret - Son Dakika

Vali Ali Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) Kütahya Bölge Birliğini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Bölge Müdürü Serhat Özübek, Vali Çelik'e faaliyetler ve kooperatiflerdeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Özübek, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliğine bağlı 5 ildeki 152 kooperatifte 52'si Bölge Birliğinde, 309'u kooperatiflerde olmak üzere toplam 361 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Vali Çelik, ülke tarımına ve çiftçilere katkılarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette, Bölge Müdür Yardımcıları Mesut Özgür, Cengizhan Er, Ali Mollaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık yer aldı.