Vali Ali Çelik, "Uçurtman Seni Bekliyor" etkinliğine katıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması sebebiyle "Uçurtman Seni Bekliyor" etkinliğine katıldı.

Altınçocuk Derneği tarafından, Ulu Cami bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali Ali Çelik'in yanı sıra Altınçocuk Derneği Koordinatörü Alihan Yavuz, derneğin yönetim kurulu üyeleri, aileler ve çocuklar katıldı.

Ayasofya'nın cami hüviyetine kavuşmasının yıl dönümünde ailelerle ve çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu paylaşan Vali Çelik, "Bizleri böylesine anlamlı bir etkinlikle bir araya getiren Altınçocuk Derneği yönetimine teşekkür ediyorum. Kutlu fethin en güzel mirası Ayasofya başta olmak üzere hiçbir camimizden ezan sesi eksik olmasın" dedi.

Okunan duaların ardından çocuklar uçurtmalarını uçurdu.