Vali Ali Çelik, vatandaşlarla bayramlaştı

Son 3 günde vaka sayılarında artış başladığını kaydeden Vali Çelik, maske ve mesafe hatırlatması yaptı. Vali Çelik, "Sonbaharda yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıya kalmamak için vatandaşlarımızdan temastan kaçınmalarını, kalabalığa karışmamalarını, bayramlaşmaları mümkün oldukça açık havalarda yapmalarını rica ediyorum" dedi.

Ulu Cami'de kılınan bayram namazının ardından düzenlenen bayramlaşma programına Vali Çelik'in yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel , Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Uğur Bilgen, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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