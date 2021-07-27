VALİ ALİ ÇELİK, YAPIMI TAMAMLANAN KÖY YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU. - Son Dakika

VALİ ALİ ÇELİK, YAPIMI TAMAMLANAN KÖY YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

VALİ ALİ ÇELİK, YAPIMI TAMAMLANAN KÖY YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
Son Güncelleme: 27.07.2021 00:17

VALİ ALİ ÇELİK, YAPIMI TAMAMLANAN KÖY YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

VALİ ALİ ÇELİK, YAPIMI TAMAMLANAN KÖY YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU. Kütahya İl Özel İdaresi, kendi iş gücü ve kaynaklarıyla köy yollarını güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturuyor. Kütahya Valisi Ali Çelik, BSK sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan köy yollarında incelemelerde bulundu. Vali Ali Çelik; 7 km. uzunluğundaki Seydiköy-Kırgıllı, 2, 5 km. Arslanlı-Mahmudiye, 2, 8 km. Kıranşeyh-Suluköy ve 3 km. uzunluğundaki Ağizören-Kızık-Kükürt yolunun sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi. Vali Çelik, 1, 9 km. 'si tamamlanan 3 km. uzunluğundaki Nusret-Yeni Kızılcaören yolunda sıcak asfalt çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü kaydetti. Ustabaşları Fethi Öztürk ve Bünyamin Sağlık ile İl Özel İdaresi ekiplerine, İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür eden Vali Çelik, kaynakların etkin ve verimli kullanılarak kırsalda önemli çalışmaların yapıldığını, vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğunu söyledi. Vali Çelik'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

Kütahya, Son Dakika

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