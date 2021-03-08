Vali Ali Fuat Atik, kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Vali Ali Fuat Atik, kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 17:19
Vali Ali Fuat Atik, kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, System.String[]

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelleri ziyaret edip karanfil hediye ederken, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu programa katıldı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelleri ziyaret edip karanfil hediye ederken, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu programa katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin düzenlemiş olduğu programa katılarak kadınların bu özel gününü kutladı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik Birim Müdürlüklerinde çalışan personelleri ayrı ayrı ziyaret edip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi. Bayan personeller Vali Atik'e teşekkürlerini iletti. - DENİZLİ

Vali Ali Fuat Atik, kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Vali Ali Fuat Atik, kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Vali Ali Fuat Atik, kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Vali Ali Fuat Atik, kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Vali Ali Fuat Atik, kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Kadınlar Günü, Denizli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Ali Fuat Atik, kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:10:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Ali Fuat Atik, kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei