Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nezir Tatar da ziyarete iştirak etti.

Başak ailesini Bahçelievler Mahallesindeki evinde ziyaret eden Vali Pehlivan, Göksel kardeşimizin doğum gününü kutladı; hem Göksel'e hem de kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Habermetre

Ali Hamza Pehlivan, Aralık, Göksel, Doğum, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE GÖKSEL KARDEŞİMİZE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.