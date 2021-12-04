VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE GÖKSEL KARDEŞİMİZE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE GÖKSEL KARDEŞİMİZE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ

04.12.2021 04:06
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE GÖKSEL KARDEŞİMİZE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle otizmli Göksel kardeşimizi evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle otizmli Göksel kardeşimizi evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Başak ailesini Bahçelievler Mahallesindeki evinde ziyaret eden Vali Pehlivan, Göksel kardeşimizin doğum gününü kutladı; hem Göksel'e hem de kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nezir Tatar da ziyarete iştirak etti.

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Kaynak: Habermetre

Ali Hamza Pehlivan, Aralık, Göksel, Doğum, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE GÖKSEL KARDEŞİMİZE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE GÖKSEL KARDEŞİMİZE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika
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