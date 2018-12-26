Son Dakika Haberleri: Vali Ali Hamza Pehlivan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Denetlemelerde Bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Denetlemelerde Bulundu

1 saat önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde denetlemelerde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Denetlemelerde Bulundu, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde denetlemelerde bulundu.

Sabah mesai saati başlangıcından önce merkeze gelen Vali Pehlivan tedavi için sıra bekleyen vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların hizmetlerden memnuniyetini soran Vali Pehlivan talep ve önerileri dinledi.

Vali Pehlivan denetlemeleri sırasında vatandaşlara yardımcı olmak ve kayıtlarını almak için oluşturulan hasta danışma birimine geçerek işlemleri takip etti. Tedavi için merkeze gelenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Pehlivan daha sonra Merkez Başhekimi İrşadi Abidinoğlu ile görüştü. Vali Pehlivan, Abidinoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgiler alarak bir takım tespit ve değerlendirmelerde bulundu. İş ve işlemlerin aksatılmaması, vatandaşlarımıza mütebessim bir yaklaşımla etkin hizmet sunularak onların kurumdan, çalışanlarından ve hizmet kalitesinden memnun bir şekilde ayrılmasını sağlamak için azami hassasiyet gösterilmesini istedi. Vali Pehlivan poliklinikleri dolaşarak hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, diş tabiplerine ve kurum personeline görevlerinde başarılar diledi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:41 Kaynak: İHA

Sabah, Hamza Pehlivan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı

Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:55:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ali Hamza Pehlivan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Denetlemelerde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]