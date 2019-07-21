Son Dakika Haberleri: Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında trafik güvenliği ele alındı
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Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında trafik güvenliği ele alındı

1 saat önce

Trafik Değerlendirme Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında trafik güvenliği ele alındı, System.String[]
Trafik Değerlendirme Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planı doğrultusunda İçişleri Bakanlığının Koordinesinde 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 2019 yılı İlk 6 Aylık Trafik Değerlendirme Toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, Karayolları 106. Şube Şefi Burak Şara, Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Trafik Kazalarını Önleme Planı, Bu Yolda Hep Birlikteyiz ve Öncelik Yayanın projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunularak mevcut trafik tedbirlerin değerlendirilmesi ve alınması gereken ilave tedbirler konusunda muhtelif kararlar alındı. - BAYBURT
Hamza Pehlivan, Jandarma, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
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