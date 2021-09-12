VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ

12.09.2021 01:54

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamlığını ziyaret etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamlığını ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Baykan Kaymakamlığından Cizre Kaymakamı olarak atanan ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütecek olan Mehmet Tunç'a hayırlı olsun dileğinde bulundu, başarılar temenni etti.

Vali Pehlivan, ziyareti vesilesiyle Cizre İlçemizde yürütülmekte olan çalışmalar, devam eden yatırımlar, proje ve faaliyetler hakkında Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç'dan bilgiler alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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