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Vali Ali Hamza Pehlivan Cizre OSB'de inceleme yaptı
6 saat önce
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Cizre Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Cizre Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.
Cizre'de çeşitli temaslarda bulunan Pahlivan, beraberinde Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İŞKUR Müdürü Mehmet Sadık Bora ile Cizre OSB'de inceleme yaptı, Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç'ten bilgi aldı.
Daha sonra buradaki Özel Cizre Bilim Teknik Kolejini ziyaret ederek, okulun atölyelerini gezdi, öğrencilerle sohbet etti.
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