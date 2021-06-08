Üye Girişi
Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Osb'de Kurulmakta Olan Tekstil Fabrikası Şantiyesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Osb'de Kurulmakta Olan Tekstil Fabrikası Şantiyesinde İncelemelerde Bulundu

08.06.2021 12:22
Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Osb'de Kurulmakta Olan Tekstil Fabrikası Şantiyesinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre İsmail Ebul-İz Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan Tekstil fabrikasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre İsmail Ebul-İz Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan Tekstil fabrikasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Şırnak Valiliğimizin himayesinde Cizre Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının destekleriyle inşaatı başlatılan ve tamamlanma aşamasına gelen fabrikada NZR grup tarafından gerekli tefrişat ve teknik donanım yapılarak yakında üretime başlanacak. İlk etapta 400 işçi istihdam edilerek başlanacak olan fabrikada zaman içinde 1500 işçi istihdamı hedefleniyor. İlimizin ve Cizre İlçemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan tekstil fabrikasının inşaat alanını gezen Vali Pehlivan, fabrika şantiyesinde yürütülen çalışmalar hakkında Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemelerde Vali Pehlivan'a Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Demirelli, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, Cizre İsmail Ebul-İz Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mazlum Budak ve firma yetkilileri eşlik etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Osb'de Kurulmakta Olan Tekstil Fabrikası Şantiyesinde İncelemelerde Bulundu

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Hamza Pehlivan, İnşaat, Cizre, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Osb'de Kurulmakta Olan Tekstil Fabrikası Şantiyesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak 18:57 Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı 18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz 17:39 Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı 16:29 Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti 16:03 Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı 15:31 Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı         
19:05
İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı         
18:30
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı         
18:21
Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti         
17:43
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak         
17:17
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı         
17:09
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı         
16:24
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 19:32:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Osb'de Kurulmakta Olan Tekstil Fabrikası Şantiyesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement